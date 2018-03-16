Жильцам пятиэтажки пришли огромные счета за отопление

Жильцы дома по улице Пермитина, 5 в Ленинском районе Новосибирска получили квитанции за перерасчёт тепловой энергии — по их словам, их обязали заплатить от 5 до 12 тысяч рублей.

Жалоба от жильцов появилась 13 марта на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

«"Служба заказчика ЖКХ Ленинского района" в ноябре 2017 года произвела перерасчёт тепловой энергии по данным "СИБЭКО" за 2015-й, 2016 года на сумму 5939,45 рубля в пользу получателя услуг. В феврале 2018 года УК произвела перерасчёт на ту же сумму в пользу поставщика услуг. В результате у меня образовалась задолженность в семь тысяч рублей. У других жильцов дома ситуация аналогичная», — написал на портале один из жильцов пятиэтажки.

Как пояснил корреспонденту НГС руководитель ТСЖ дома на Пермитина, 5 Александр Шереметьев , лично ему насчитали 12 тысяч рублей. «В том году было [подобное], там какое-то судебное разбирательство произошло. Всем жителям нашего дома прислали такое. После суда вроде признали, что это неправомерно, и стали поэтапно возвращать эти деньги. В этом году всё по новой, в феврале пересчёт организовали и вместо тех 6–7 тысяч мне уже 12 насчитали», — пояснил он и добавил, что всего в доме 60 квартир.

Жильцы одной из квартир, 70-летние пенсионеры, рассказали НГС, что им насчитали 5,5 тысячи долга — они предоставили распечатку квитанции, которую они получили 1 марта. «Мы сейчас в растерянности: платить или не платить. Откуда вдруг сумма эта взялась? Ни с того ни с сего пять тысяч заплатить надо. Надо узнавать. Всё платили, всё нормально», — недоумевают они.

В пресс-службе АО «СИБЭКО» ситуацию НГС не прокомментировали, отметив, что все перерасчёты делает управляющая компания.

В УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» корреспонденту НГС подтвердили перерасчёт и пояснили, что жители этого дома обращались к ним с вопросами, но в ответ им давали разъяснения.

«Начисления за отопление на лицевые счета собственников производятся ежемесячно по среднемесячному потреблению тепловой энергии предыдущего года с последующей корректировкой в соответствии с расходом учтённым ОПУ (общедомовым прибором учёта. — К. Ш.). В феврале 2018 года проведена корректировка за 2015-й, 2016-й, 2017 года. Так как в ноябре 2017 года все корректировки по услуге отопления за 2015-й, 2016 года были сняты для дополнительной сверки и уточнения объёмов потреблённой энергии», — ответил директор УК Виктор Налобин в ответ на запрос НГС.

В УК добавили, что все показания счётчиков передают в «СИБЭКО», у которой с жильцами прямые расчёты.

В прошлом году одна из управляющих компаний тайно добавила в платёжки новосибирцев доначисления, а также внезапно предъявила им счета за добровольное страхование жилья.