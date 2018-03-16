Роспотребнадзор оштрафовал московские гостиницы на 10,5 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве наложило административные штрафы на гостиницы на сумму 10,5 миллиона рублей за нарушение требований санитарного законодательства, сообщается на официальном сайте управления. Взыскание применено по итогам проведенных проверок с ноября 2017 года по март 2018 года.

"Проведено 192 проверки хозяйствующих субъектов, предоставляющих гостиничные услуги. По результатам проверок за нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей к административной ответственности привлечено 320 юридических лиц и 283 должностных лица и индивидуальных предпринимателя", — указывается в сообщении.

Наказали гостиницы за предоставление недостоверной информации о стоимости обслуживания, размещенной на сайтах в сети Интернет, отсутствие информации об исполнителе услуги и за невозможность расторжения договора бронирования и возврата денежных средств.

Также среди основных нарушений значится оказание услуг без свидетельства о присвоении категории. Кроме того, в отношении гостиниц, завышавших цены на размещение в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018, подготовлены и направлены в судебные органы иски в защиту неопределенного круга лиц и о прекращении выявленных нарушений.