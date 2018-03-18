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Голосование на высоте 2500 метров: как алтайские синоптики выбирают президента
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Голосование на высоте 2500 метров: как алтайские синоптики выбирают президента 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Амител
В Республике Алтай началось досрочное голосование на выборах президента России. Более тысячи жителей Улаганского, Кош-Агачского, Турочакского и Усть-Коксинского районов воспользовались своим избирательным правом. По традиции на высокогорные метеостанции Кара-Тюрек и Ак-Кем бюллетени доставили вертолетом.
Избирательная урна на самую высокую точку Сибири успешно доставлена. Комиссия держит курс на Белуху, чтобы провести досрочные голосования для сотрудников метеостанций Ак-Кем и Кара-Тюрек. Это самый высокогорный и труднодоступный избирательный участок в республике. Вертолет пролетел через весь Алтай, чтобы синоптики точно смогли принять участие во всенародных выборах президента.
На избирательном участке №180 привыкли голосовать именно таким образом. На станцию, которая является и местом проживания, раз в 6 лет прилетает вертолет с бюллетенями. В это время года до ближайшего села даже на лошадях не добраться. А если все уйдут на выборы — станция замолчит на несколько дней.
На избирательном участке — 100-процентная явка. В мобильной урне №1 — семь бюллетеней.
"Провела досрочное голосование избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местах. На метеостанции Кара-Тюрек проголосовали 4 избирателя, на метеостанции Ак-Кем — 3 избирателя", — отчитывается секретарь участковой избирательной комиссии Элла Иркитова.
Право проголосовать раньше других — у военнослужащих высокогорных застав, несущих охрану рубежей. Вертолет доставил бюллетени на границу с Китаем и Монголией. Досрочные голосования прошли в труднодоступных селах и на животноводческих стоянках. Всего в них приняли участие около 1 500 тысяч избирателей Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Коксинского и Турачакского районов.
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