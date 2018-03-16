Овсянников усиливает Общественную палату 

«Назначить членом Общественной палаты Севастополя от губернатора Севастополя Ефременко Романа Юрьевича», — сказано в тексте указа.
В документе сообщается, что назначение произошло после досрочного прекращения полномочий Олега Гасанова.
Известно, что Роман Ефременко — ветеран спецподразделения «Беркут», председатель Севастопольского отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».
Напомним, в январе Дмитрий Овсянников назначил членом общественной палаты самообороновца Одиссея Сапарова.
Олега Гасанова исключили из организации в конце февраля.