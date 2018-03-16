Металлурги ММК соревнуются в экономии

Энергоресурсов.

На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно реализуется проект по организации учета затрат. Он призван усовершенствовать учет расхода ресурсов, а также создать систему соревнования по эффективности их использования. Участниками проекта стали доменный цех и листопрокатный цех №5, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В 2015 году в доменном обследовали места возникновения затрат (МВЗ), определили точки возможного контроля материальных и трудовых ресурсов, а также их перечень. В первую очередь, это топливо — кокс, кислород и природный газ. Затем доменщикам рассказали о возможных моментах экономии ресурсов и ввели премии для самых бережливых. Также была создана специальная программа, которая позволяет видеть расход энергоносителей в режиме реального времени.

Соревнования проводятся между техническими бригадами всех восьми домен. Победу присуждают той, чей среднесменный расход ресурсов по МВЗ оказывается минимальным.

Результаты налицо — ежемесячная экономия по ресурсам, которые тратятся на хозяйственные нужды, достигает 5%.

В ЛПЦ №5 в качестве «пилотного» МВЗ выбрали травильное отделение, где установили дополнительные узлы учета ресурсов. Расход и потребление энергоносителей технологи видят на мониторах в режиме реального времени, суточная «картина» формируется утром следующего дня. Ежемесячно проводится совещание с участием руководства цеха, на котором рассматривают показатели расхода ресурсов, предложения работников по снижению расхода, обсуждают лучшие практики по использованию ресурсов в других бригадах.