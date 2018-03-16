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«Росводоканал Омск» подтверждает высокое качество городской воды
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«Росводоканал Омск» подтверждает высокое качество городской воды 

АиФ-Омск 16 часов назад
Фото: АиФ-Омск
«Росводоканал Омск» (входит в ГК «Росводоканал») подтверждает высокое качество омской водопроводной воды. Такие выводы предприятие делает на основании ежедневно проводимых исследований по различным показателям состава и свойств воды. В прошлом году специалисты лабораторного центра отобрали порядка 130 тысяч проб воды в источнике водоснабжения, на выходе в городскую распределительную сеть и в точках распределительной сети.
Вода в Иртыше не является питьевой, но после прохождения очистки на современном оборудовании питьевая вода полностью соответствует санитарным нормам. Любой житель города может ознакомиться с информацией о качестве питьевой воды на официальном сайте предприятия (www.omskvodokanal.ru). Фактические значения показателей состава и свойств питьевой воды города Омска существенно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), нормируемых СанПиН 1074-01. Например, мутность водопроводной воды в 10 раз ниже нормируемой; цветность — в 4 раза; жёсткость — в 3,5 раза; окисляемость — в 3 раза; железо ниже нормируемых показателей более, чем в 6 раз; ионы аммония — в 20 раз, а нитраты — в 45 раз. Микроорганизмы в питьевой воде не обнаруживаются.
Результаты производственного контроля качества питьевой воды подтверждаются данными государственного контроля, который постоянно проводится Управлением Роспотребнадзора по Омской области.
Кроме того, лабораторный центр омского водоканала проводит уникальные исследования по определению токсичности речной и питьевой воды методом биотестирования с использованием в качестве тест-объекта инфузории-туфельки — микроорганизма, чувствительного к малейшим токсическим (в том числе канцерогенным) воздействиям. Многолетние исследования показали, что речная вода и водопроводная вода не токсичны.
Также на постоянной основе лабораторный центр омского водоканала по заявкам жителей города и районов Омской области проводит мониторинг проб воды из индивидуальных скважин. Результаты исследований свидетельствуют о несоответствии нормативам качества 97% проб воды из скважин.
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