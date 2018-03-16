Ещё
Региональный центр управления пассажирскими перевозками создан на Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Региональный центр управления пассажирскими перевозками создан на Дону 

АиФ Ростов 16 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Региональный центр управления пассажирскими перевозками создан в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, центр создан в рамках реализации плана мероприятий Кубка конфедераций FIFA и чемпионата мира по футболу 2018 года.
Новый коллегиальный орган при региональном оргкомитете ЧМ-2018 выполняет функции оперативного штаба на транспорте.
Центр возглавил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. В состав вошли представители администрации Ростова-на-Дону, управлений МЧС, ФСБ, МВД России по Ростовской области, а также транспортной дирекции оргкомитета ЧМ-2018.
АиФ Ростов: последние новости
Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 16-18 марта? Ремонт дорог в Ростове-на-Дону начнут в апреле «Белая пачка». Что надо знать о нелегальной торговле табачной продукцией
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»322
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки10
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Джонсон отказался пожимать руку послу России535
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение