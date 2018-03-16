Региональный центр управления пассажирскими перевозками создан на Дону

Региональный центр управления пассажирскими перевозками создан в Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, центр создан в рамках реализации плана мероприятий Кубка конфедераций FIFA и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Новый коллегиальный орган при региональном оргкомитете ЧМ-2018 выполняет функции оперативного штаба на транспорте.