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Жители ЕС и США замерзают в квартирах. Пять часов «Страшных дел»
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Жители ЕС и США замерзают в квартирах. Пять часов «Страшных дел» 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
США и ЕС замерзают, и в этом виноваты не только внезапные снегопады. Почему европейское благополучие подразумевает ежегодный холод в квартирах, покажет РЕН ТВ.
Да, они живут очень неплохо, однако аномальные холода в США и Европе показали, что на самом деле менее 20 процентов американцев могут позволить себе отапливать дома. А в ЕС в холоде живет каждый десятый европеец. В той же Германии только за тепло вам придется заплатить 2000 евро (140 000 рублей) в год, и в эту сумму не входит квартплата, счета за воду и траты на другие коммунальные услуги. Так что жители Европы традиционно «экономят» на обогреве и спят в одежде. Или просто мерзнут.
Экономить в ЕС приходится на всем. Но этой зимой жителям США и Европы пришлось без тепла особенно туго. В Варшаве даже появились землянки, как во время Второй мировой: их устроили бездомные, чтобы пережить морозы.
Как на Западе в наше время обогревают комнаты при помощи самодельных пожароопасных приспособлений, покажет РЕН ТВ. 5 часов громких разоблачений и невероятных открытий ждут зрителей в новом проекте Игоря Прокопенко «Страшное дело».
Кроме того, вы убедитесь: челябинские мужики так круты, что моют руки раскаленным металлом. А еще узнаете, чем шокируют зрителей современные азиатские телешоу и насколько глубоко, по мнению западных политологов, поражены коррупцией ЕС и США?
Смотрите новый 5-часовой документальный проект Игоря Прокопенко «Страшное дело» — с 18:00 до полуночи в пятницу, 16 марта, на РЕН ТВ (с перерывом на информационный час в 19:00).
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