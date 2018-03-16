Росслехознадзор разрешил ввоз немецкого газона для «Самара Арены»

«В связи с проведением мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 г. Россельхознадзор считает возможным разрешить ООО „СИС РУС“ ввоз в Россию г. Самара ) рулонного газона общим объемом 9504 кв. м из немецкого питомника Gebruder Peiffer GbR. Anbauflache Well, Wellmeer 1, 5855 Well», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организацией по защите и карантину растений страны-экспортера.

Решение о ввозе каждой партии материала будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.

В местах посадки будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных объектов.