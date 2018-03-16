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В Юдино построят каток и благоустроят пляж
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В Юдино построят каток и благоустроят пляж 

Казанский Портал 16 часов назад
Казанский поселок Юдино сделают более привлекательным. Будет построен каток с искусственным льдом, а ДК Железнодорожников и фасады домов на центральных улицах отреставрируют. В планах также благоустройство общественных пространств, в том числе пляжа.
«Надо обратить внимание на Юдино! Здесь 20 000 человек живут и работают — надо делать!» — заявил на встрече с жителями президент Татарстана Рустам Минниханов.
Особое внимание уделят транспортному вопросу. Улицу Путейская могут расширить. Кроме того, казанские власти подумают, можно ли построить объездную дорогу для грузовиков.
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