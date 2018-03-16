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У пермского аэропорта «приземлили» сертификат безопасности
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У пермского аэропорта «приземлили» сертификат безопасности 

Уралинформбюро 17 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Нашли нарушения.
Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности пермского аэропорта Большое Савино. Авиагавань не устранила выявленные ранее нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на советника руководителя ведомства Сергея Извольского.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта, в ноябре 2017 года управление транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта проверило новый аэровокзальный комплекс. Тогда было обнаружено восемь несоответствий, связанных с авиационной безопасностью. В феврале состоялась повторная инспекция, показавшая, что авиагавань устранила только пять из восьми нарушений.
"Аэропорт функционирует в штатном режиме. Ведется работа по оставшимся пунктам несоответствия. Администрация прикладывает все усилия для их устранения в кратчайшие сроки", — добавили в Большом Савино.
Официальный документ о приостановлении действия сертификата авиационной безопасности к администрации авиаузла пока не поступал.
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