У пермского аэропорта «приземлили» сертификат безопасности

Нашли нарушения.

Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности пермского аэропорта Большое Савино . Авиагавань не устранила выявленные ранее нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на советника руководителя ведомства Сергея Извольского

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта, в ноябре 2017 года управление транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта проверило новый аэровокзальный комплекс. Тогда было обнаружено восемь несоответствий, связанных с авиационной безопасностью. В феврале состоялась повторная инспекция, показавшая, что авиагавань устранила только пять из восьми нарушений.

"Аэропорт функционирует в штатном режиме. Ведется работа по оставшимся пунктам несоответствия. Администрация прикладывает все усилия для их устранения в кратчайшие сроки", — добавили в Большом Савино.

Официальный документ о приостановлении действия сертификата авиационной безопасности к администрации авиаузла пока не поступал.