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НОСТРОЙ против «амнистии СРО»
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НОСТРОЙ против «амнистии СРО» 

Единый реестр застройщиков 17 часов назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По мнению Экспертного совета Нацобъединения, внесенный в Госдуму законопроект №374843-7 будет иметь больше негативных, нежели положительных, последствий для системы саморегулирования в строительной сфере и для строительной отрасли в целом. Фото: www.dm-st.ru Как сообщал портал ЕРЗ, в феврале Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму подготовленный Минстроем законопроект №374843-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». Работа над законопроектом в профильном Комитете Госдумы РФ по транспорту и строительству продолжается. В частности, документ дополнен новыми правилами формирования компенсационных фондов, которые будут действовать в случае невозможности размещения средств на спецсчете в полном объеме из-за отзыва лицензий у банков (до 1 ноября 2016 года), где эти средства находились. СРО, потерявшие таким образом весь компфонд или его часть, должны проинформировать об этом надзорные органы и свое национальное объединение, предъявив выписку с банковского счета и уведомление о внесении в реестр кредиторов банка с суммой «зависших» средств. Фото: www.cpz21.ru При этом, как следует из законопроекта, такие СРО должны принять решение об увеличении компенсационного фонда «до размера не ниже минимального…, исходя из фактического количества ее членов и уровня их ответственности по обязательствам на день принятия такого решения». То есть в данном случае речь идет об амнистии. Еще в феврале портал ЕРЗ высказал предположение, что на мартовском заседании Экспертного совета НОСТРОЙ по совершенствованию законодательства в строительной сфере по этому законопроекту будет вынесено отрицательное заключение. Так оно и произошло. Как было отмечено на Экспертном совете, законопроект не коррелирует с законодательством о банкротстве, поскольку средства компенсационного фонда по сути признаются утраченными до момента завершения процедуры банкротства кредитной организации. Кроме того, неизбежно возникает вопрос о придании закону обратной силы: ведь десятки СРО уже исключены из госреестра на законных основаниях. Фото: www.otvali.ru В заключении Экспертного совета НОСТРОЙ отмечена юридическая непроработанность отдельных положений законопроекта. В частности, по мнению экспертов Нацобъединения, предложены слишком короткие сроки для приведения в соответствие размеров компфондов СРО. Поимом этого не урегулированы последствия принятия законопроекта для тех СРО, которые уже успели увеличить размеры компенсационных фондов до «исторического максимума», а также для тех СРО, которым не требуется принимать решение об увеличении компенсационных фондов, поскольку размер соответствует количеству и уровням ответственности фактических членов. По мнению Экспертного совета, «принятие законопроекта в части „амнистии СРО“ будет иметь больше негативных, нежели положительных, последствий для системы саморегулирования в строительной сфере и для строительной отрасли в целом». Члены Экспертного совета НОСТРОЙ единогласно утвердили представленное заключение.
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