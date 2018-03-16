Солист и начинающий дизайнер Александр Кулиш стал героем книги о славных людях

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном Центре национальных культур, Александр Кулиш — молодой исполнитель селькупских песен, постоянный участник фестивалей и конкурсов различного уровня: от окружных до международных. В его репертуаре — старинные и современные фольклорные песни селькупского народа. По урокам своей бабушки Александр владеет народными знаниями: обрядами, запретами, малыми фольклорными жанрами и родным селькупским языком, благодаря которым ведёт активную деятельность по сохранению и пропаганде родной культуры. В последние годы Александр ещё занялся разработкой и шитьем дизайнерской одежды.

Книга-альбом включает фотографии и журналистские материалы, рассказывающие о молодых людях разных национальностей в возрасте от 20 до 40 лет. В рамках проекта предполагается знакомить общественность с традициями разных национальных культур России, привлечь молодежь к межнациональному взаимодействию и патриотическому воспитанию.

Проект «Лица России. XXI век» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. География проекта — 60 регионов из восьми федеральных округов РФ.

Отметим, в книгу «Лица России. XXI век» также вошла ямальская солистка Надежда Сэротэтто.