В Красноярском крае продают фальсифицированную «Докторскую» колбасу 

В магазинах Красноярского края продают фальсифицированную «Докторскую» колбасу.
Исследовали образцы продуктов семь Центров стандартизации и метрологии Сибири — Красноярский, Алтайский, Бурятский, Иркутский, Забайкальский, Новосибирский, Омский.
Колбасу проверяли по физико-химическим показателям, гистологической идентификации сырьевого состава, наличию растительных жиров.
Состав образцов продукции из Красноярского края не совпал с заявленным на этикетке. Так, в колбасе были обнаружены клетчатка, камедь, каррагинан, животный белок крахмал. Это продукция предприятий ИП Обруч А. А. (Красноярский край, г. Шарыпово), ООО «Вкус» (адрес производства: Хакасия, г. Усть-Абакан), ООО «Березовский» (Красноярский край, п. Березовка). К слову, в двух последних образцах была занижена массовая доля белка.
Список производителей, у которых специалисты не нашли нарушений:
— ООО «Брюкке» (Алтайский край, село Гальбштадт);
— ООО «Вкусная жизнь» (город Барнаул);
— ООО «Алейский мясокомбинат» (Алтайский край, город Алейск);
— ООО «Бурятмяспром» (республика Бурятия, город Улан-Удэ);
— ООО «Бурятская Мясоперерабатывающая Компания (республика Бурятия, город Улан-Удэ);
— ООО „Мясоперерабатывающая Фабрика „Селенга“ (республика Бурятия, город Улан-Удэ).