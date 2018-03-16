В Красноярском крае продают фальсифицированную «Докторскую» колбасу

Исследовали образцы продуктов семь Центров стандартизации и метрологии Сибири — Красноярский, Алтайский, Бурятский, Иркутский, Забайкальский, Новосибирский, Омский.

Колбасу проверяли по физико-химическим показателям, гистологической идентификации сырьевого состава, наличию растительных жиров.

Состав образцов продукции из Красноярского края не совпал с заявленным на этикетке. Так, в колбасе были обнаружены клетчатка, камедь, каррагинан, животный белок крахмал. Это продукция предприятий ИП Обруч А. А. (Красноярский край, г. Шарыпово ), ООО «Вкус» (адрес производства: Хакасия г. Усть-Абакан ), ООО «Березовский» (Красноярский край, п. Березовка). К слову, в двух последних образцах была занижена массовая доля белка.

Список производителей, у которых специалисты не нашли нарушений:

— ООО «Бурятская Мясоперерабатывающая Компания (республика Бурятия, город Улан-Удэ);

— ООО „Мясоперерабатывающая Фабрика „Селенга“ (республика Бурятия, город Улан-Удэ).