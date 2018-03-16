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В Швейцарии все чаще производят упаковку с помощью 3D-сканеров
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В Швейцарии все чаще производят упаковку с помощью 3D-сканеров 

ИнформУпак 17 часов назад
Представители швейцарской компании Bachmann Forming, специализирующейся на выпуске пластиковой упаковки для шоколадных пасхальных зайцев, заявили, что начали массово использовать в технологическом процессе 3D-сканеры.
До недавнего времени швейцарские производители изготавливали упаковку для шоколадных продуктов в ручном режиме. Для каждого отдельного случая воссоздание уникальной формы упаковываемого продукта требовало порядка 20 часов. Использование 3D-сканера Artec позволяет ускорить процесс создания «пластиковой кожи» для сладостей до 1 часа. Представители компании отмечают, что применение современных технологий и оборудования позволяет не только ускорить процесс создания упаковки, но и удешевить ее производство.
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