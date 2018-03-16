Tesla построит крупнейшую в мире виртуальную электростанцию

Власти Южной Австралии и компания Tesla намерены построить то, что, по их словам, станет крупнейшей в мире виртуальной электростанцией, установив солнечные батареи и батареи Tesla по меньшей мере в 50 000 домов.

Выполнить установку планируется в течение ближайших четырех лет, после чего все эти домохозяйства будут объединены в виртуальную электростанцию мощностью 250 МВт. Энергия, генерируемая солнечными панелями, должна храниться в батареях Tesla, а вся избыточная энергия — возвращаться в сеть, которая будет управляться централизованно и при необходимости предоставлять электроэнергию для остальной части штата.

На стадии начальных испытаний, которые уже начались, система солнечных панелей мощностью 5 кВт и аккумуляторных батарей Tesla Powerwall 2 мощностью 13,5 кВт/ч будут бесплатно установлены в 1100 домах, являющихся муниципальным жильем, а полученная электроэнергия будет продаваться для покрытия расходов. Затем система будет распространена еще на 24 000 муниципальных домов. Дальнейшее развертывание сети, с распространением на частные дома, планируется в 2019 году, в зависимости от успешности испытательного этапа.

Представители компании Tesla утверждают, что, когда проект будет завершен, виртуальная энергетическая установка сможет обеспечивать такую же мощность, как большая газовая турбина или угольная электростанция. «Аккумуляторы Powerwall позволяют обнаружить перебой в питании, отключиться от сети и автоматически восстановить энергоснабжение вашего дома за долю секунды, — написано в разделе „Часто задаваемые вопросы“ на сайте правительственной виртуальной электростанции. — Пока в батарее есть заряд, вы даже не заметите, что электропитание пропадало».

Власти Южной Австралии утверждают, что виртуальная электростанция способна покрыть до 20% средней ежедневной потребности в энергии по стране. Согласно правительственному сообщению, Tesla намерена все тщательно проверить, чтобы убедиться, что компания сможет поддерживать систему и участвовать в программе. Tesla также построит сервисный центр в инновационном районе Аделаиды Тонсли, что позволит техническим специалистам контролировать и обслуживать аккумуляторы компании в Хорнсдейле, зарядные станции, установленные по всему штату, и жилую систему с аккумуляторами Powerwall.

Власти Южной Австралии утверждают, что эти дополнительные 250 МВт позволят на 30% сократить расходы на электроэнергию для домохозяйств, участвующих в проекте. Около 6500 человек уже проявили интерес к этой программе, и она может быть расширена, если общественный интерес к ней останется высоким.

Программа будет финансироваться за счет гранта в размере 1,59 млн долларов CША и займа в размере $23,8 млн долларов CША из финансируемого государством фонда. Общая стоимость проекта составит 634 долларов CША, часть из которых также внесут инвесторы.

iCHIP.ru напоминает, что Илон Маск построил в Южной Австралии самую большую в мире электробатарею, чтобы помочь государству решить энергетические проблемы, которые в сентябре 2016 года привели к катастрофическому отключению в масштабах штата. Событие имело большой политический резонанс: с одной стороны, федеральному правительству были предъявлены обвинения в неспособности использования возобновляемых источников энергии во время пиковых нагрузок, а с другой стороны, утверждалось, что во всем виновата суровая погода, вызвавшая перегрузку электрических опор. Запуская свой проект, Маск пообещал в Твиттере, что закончит его за 100 дней, и вполне уложился в этот срок. Источник: The Verge

Фото: The Verge Являются ли, по вашему мнению, солнечные батареи заменой обычным электростанциям? Да, и скоро мы все в этом убедимся Да, но технология еще нуждается в усоврешенствовании Нет, нужно искать другие пути Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Куда на самом деле летит спорткар Илона Маска

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