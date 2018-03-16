Выбирать Президента в Костроме будут в режиме повышенной готовности

Костромской области ввели режим повышенной готовности, узнал KOSTROMA.TODAY. Он организован на время выборов Президента — до 18 часов 19 марта.

«Во всех муниципальных образованиях необходимо организовать мониторинг ситуации на муниципальных объектах и дорогах местного значения, а также обеспечить своевременное реагирование необходимых сил и средств на возможные нарушения жизнедеятельности населения, — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Главам районов и населенных пунктов поручили обеспечить проезд к избирательным участкам.

Ситуацию на региональных дорогах будет контролировать департамент транспорта, а департамент ЖКХ назначен ответственным за контроль над работой служб жилищно-коммунального хозяйства по устранению аварий на сетях.