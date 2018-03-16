Жители Волгограда жалуются на многочасовое ожидание скорой медпомощи 

Подстанции скорой помощи Дзержинского района Волгограда не хватает медиков для своевременного выезда на вызовы больных. Врачи жалуются на насилие со стороны пациентов.
Аппендицит может подождать
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало», одной из коллег дружественного издания понадобилась срочная госпитализация. Диагноз «острый аппендицит» ей поставили около 11 утра, когда участковый врач из поликлиники выписал направление на госпитализацию и сказал вызвать скорую.
Журналисты подключились к спасению жизни коллеги, когда скорой не было уже три с лишним часа. До руководства подстанции дозвониться так и не удалось, а собеседница, не пожелавшая представиться, рассказала, почему жителям Дзержинского района (а может и других тоже) приходится ждать помощи по четыре часа.
«Сегодня очень много вызовов, а бригад скорой помощи мало. Некому работать. Вот вас, журналистов, в стране много, а на скорую идти работать никто не хочет. К нам придут молодые — посмотрят на организацию труда и уходят, не хотят работать. Наши медики придут в девять утра, сядут в машину и «вываливаются» из нее без сил только на следующее утро, в девять. А еще их и избить могут», — рассказала женщина.
По ее словам, пару дней назад медиков с подстанции избили прямо во время вызова, а не так давно 45-летний фельдшер умер после суточного дежурства. «Такая нагрузка здесь. Вот поэтому никто и не хочет у нас работать», — отметила сотрудница подстанции.
Журналистам стало известно, что вместе с больной коллегой в том же районе скорую ожидали более трех часов еще 15 пациентов. «Из-за того, что некому работать и появляются такие очереди из больных, которые сидят и ждут, когда к ним приедут. Но в первую очередь помощь придет к детям, на происшествия на улице или ДТП. Аппендицит — это тоже срочно, но если ситуацию оценят, как более срочную, вашей больной придется подождать еще», — разъяснила ситуацию медработник.
Карета скорой помощи приехала к заболевшей журналистке спустя три часа 53 минуты после вызова.
Врачей нет, но вы держитесь
14 марта 2018 года, в больнице, куда на следующий день направили на госпитализацию коллегу журналистов «Кривого зеркала», побывал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он передал слова президента Путина о необходимости повысить срок жизни россиян до 80 лет, а значит и качество медицинских услуг. На это заявление Володина одна из медиков, присутствующих на встрече, пожаловалась на нехватку врачей в регионе.
«Ежегодно из Волгоградского медуниверситета со всех факультетов выпускается более 400 человек. Только в этом году из набранных по целевому набору выпустятся 114 человек, и из них только 23 специалиста пойдут работать», — рассказала она. Володин дал понять, что знает о проблеме и собирается ее решать.
«Сейчас глобальная нехватка медработников в Волгоградской области около 2 тысяч человек. С возрождением фельдшерско-акушерских пунктов нехватка станет еще больше. Эти вопросы необходимо будет поднять на уровне комитета Госдумы по здравоохранению», — сказал спикер парламента.
Между тем, по правилам, бригада медиков при необходимости экстренной медицинской помощи обязана приехать не позже, чем через 20 минут после вызова.