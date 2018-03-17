В Орловской области 1500 общественников будут наблюдать за выборами

В день выборов Президента России, 18 марта, на избирательных участках будут работать общественные наблюдатели, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

По информации председателя Общественной палаты Елены Сенько, в среднем на каждом из 730 избирательных участков региона будет присутствовать не менее двух человек.

— Мы приступили к активной работе: был сформирован пул общественных наблюдателей — 1500 человек, в течение 2 месяцев проводили марафон, во время которого организовали подготовку наблюдателей, выезжали во все 27 районов области. Ситуационный центр нацелен на сбор, обработку, проверку нарушений. Мы готовы оперативно реагировать на все замечания, а также активно взаимодействовать со СМИ. Пожелаем всем успешной работы, отметила Елена Сенько на открытии Ситуационного центра.

Ситуационный центр Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами начал работу накануне, 16 марта.

В работе Ситуационного центра примут участие члены Общественной палаты Орловской области, представители региональных избирательных штабов кандидатов, региональных отделений политических партий, гражданских институтов, политологи и журналисты.

В центре 17 марта с 11.00 до 18.00, 18 марта — с 7.00 до 24.00 будет работать «горячая линия». Вопросы можно будет задать по телефону 8-800-450-00-88.

Выездные группы под руководством членов Общественной палаты 17 марта проведут мониторинг доступности избирательных участков Орла для лиц с ограниченными возможностями и мониторинг соблюдения ограничений «Дня тишины» на территории региона.

Дежурство «Мобильной бригады» и «Группы мониторинга общественного наблюдения в муниципальных образованиях» будет организовано 18 марта.

Весь день представители Общественной палаты будут информировать о ходе голосования, работе временных избирательных участков и по другим актуальным вопросам организации избирательного процесса.