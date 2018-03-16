В Орле чиновники отчитались о готовности к выборам

О готовности муниципального образования «Город Орёл» к выборам Президента России доложила руководитель аппарата администрации, Ирина Проваленкова.

В настоящее время в областном центре насчитывается 137 постоянно действующих избирательных участков. В местах временного пребывания подготовлено восемь избирательных участков.

По состоянию на 1 января 2018 года численность избирателей в Орле составляет 255 тыс. 780 человек. По умолчанию каждый гражданин внесен в список по месту регистрации и голосует на избирательном участке по месту регистрации. В день голосования 18 марта 2018 года все избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00 часов.

Во всех участковых избирательных комиссиях с 25 февраля работают пункты приема заявлений для избирателей, которые желают проголосовать не по месту жительства. По информации на 12 марта в Орле подано 8 тысяч 553 таких заявлений.

Администрации города Орла обеспечила избирательные комиссии помещениями, охраной, транспортом, средствами связи, техническим оборудованием. Участковые избирательные комиссии приступили к работе с 15 февраля 2018 года. В рабочие дни участки открыты с 16-00 до 20-00, в выходные и праздничные с 10-00 до 14-00.

Для обеспечения безопасности проведения выборной компании, сотрудники УМВД России по городу Орлу провели обследование всех избирательных участков. С 3 марта помещения территориальных избиркомов взяты под круглосуточную охрану сотрудниками УМВД России по городу Орлу в связи с передачей избирательных бюллетеней в ТИКи. После передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, с 13 марта, под круглосуточную охрану взяты все избирательные участки города.

Дополнительную информацию по всем интересующим вопросам, касающимся выборов президента РФ, граждане смогут получить, позвонив по телефону горячей линии ЦИКа: 8 (800) 770-20-18 или в избирательную комиссию Орловской области 76-22-09.