Жители микрорайона в Ростове пожаловались на огромные лужи

Жители Вертолетного поля в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону, где в течение нескольких лет строится несколько жилых комплексов, рассказали о том, что в течение нескольких лет добиваются ремонта дорог, которые ведут к их домам. Об этом сообщает популярный паблик в социальной сети «ВКонтакте». В частности, причиной бурного обсуждения стали огромные лужи.

«Скинулись бы, да сами все сделали», — не поняли задумку авторов некоторые из пользователей сети. А один и комментаторов под публикацией предложил продать лодку.