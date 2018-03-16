Жители микрорайона в Ростове пожаловались на огромные лужи 

Жители Вертолетного поля в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону, где в течение нескольких лет строится несколько жилых комплексов, рассказали о том, что в течение нескольких лет добиваются ремонта дорог, которые ведут к их домам. Об этом сообщает популярный паблик в социальной сети «ВКонтакте». В частности, причиной бурного обсуждения стали огромные лужи.
«Скинулись бы, да сами все сделали», — не поняли задумку авторов некоторые из пользователей сети. А один и комментаторов под публикацией предложил продать лодку.
«Норм. Таганрог напоминает. Хотя наши умники просто щебня насыпали в ямы. Сейчас этот щебень по всей дороге разнесен. Ну а ямы… Ямы на своем месте», — резюмировал один из жителей Ростова.