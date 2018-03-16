На агровыставке в Приморье выступили против «латифундистов»

Заместитель директора ООО «Племпредприятие „Приморское“ Юрий Черкашин в ходе пленарного заседания международной выставки „Дальагро. Продовольствие“ выступил против экспансии крупных иностранных агрохолдингов, сообщает PRIMPRESS. »30 процентов лучшей мелиорированной пашни в Приморском крае , это 133 тысячи гектаров, находится в руках иностранных компаний, — сообщил Юрий Черкашин. — Или это не вопрос продовольственной безопасности?» По его словам, чиновники из Москвы выбивают земли для вьетнамских инвесторов. — «Три миллиарда господдержки идет на субсидирование процентной ставки. Всего 200 миллионов поступает крестьянским хозяйствам. Мы собственными руками создаем помещиков», — заявил Юрий Черкашин.