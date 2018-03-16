Дмитрий Кобылкин: «От Ямала в стране зависит очень многое»

Вчера в эфире Первого Арктического состоялся «Мужской разговор» — традиционная встреча губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина с главными редакторами крупнейших окружных СМИ и корреспондентами федеральных интернет-изданий. Получится очень большой и откровенный разговор.

О весне и о выборах

— Несмотря на погоду, весна у нас уже началась. Мы очень активно включились в работу по программе «Комфортная среда». В рамках проекта «Живем на Севере» стартовала программа по благоустройству. Недавно мы проехали очень много населенных пунктов Ямала и убедились в высокой степени готовности к реализации в летний период этой программы. Нужно успеть провести торги, получить деньги, найти достойных подрядчиков, провести работы для того чтобы ямальцы, вернувшись из отпусков, увидели конкретные результаты в своих городах и селах. И они будут, потому что мы на это потратили около 400 миллионов рублей. В этом году выделили два миллиарда.

Конечно, главное событие этой весны — выборы Президента РФ. Мы, безусловно, к ним готовимся. И посмотрите, какой накал страстей! Уверен, что ямальцы придут на выборы, это очень важно. Мы возлагаем большие надежды на продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов на Ямале. Мы находимся в самом начале пути нового этапа развития Ямало-Ненецкого автономного округа , второй волны освоения. Предстоит сделать очень много на полуострове Ямал, полуострове Гыдан. Речь также идет и о строительстве Северного Широтного хода, о диверсификации экономики, углубленной переработке углеводородного сырья, газо-химических процессах, о реновации воздушного, морского, речного флота. И останавливаться в развитии ни в коем случае нельзя, поэтому от того, как мы проголосуем 18 числа, будет зависеть будущее Ямала и будущее нашей страны. От Ямала в стране зависит очень многое.

О первом конгрессе циркумполярных СМИ — По инициативе Союза журналистов Ямала, в декабре планируется проведение конгресса циркумполярных СМИ в Салехарде , приуроченного к 88-летию региона. Планируется участие журналистов из девяти Арктических регионов России и восьми стран Арктического Совета. Я в любой сфере хочу иметь международный опыт. Иметь оценку со стороны. Мы открыты, приезжайте, посмотрите на нашу практику. Нам есть чему поучиться и у нас есть чему поучиться. Такого рода слеты, форумы всегда позволяют понять, правильно ли мы движемся, может что-то добавить, где-то убрать. Это хорошая, правильная, международная практика. И мы открыты для мира, для сотрудничества, для обмена опытом.

О благоустройстве и сносе ветхого и аварийного

— Я считаю, что мы неплохо поработали в Салехарде, одни из лучших показателей признаны не только ямальскими экспертами, но и администрацией Президента . В Лабытнанги тоже очень большая работа проведена. Конечно, это стоит денег, мы понимаем, что наличие средств — ключевой параметр, но очень много зависит от активности жителей. Мы недавно в Муравленко были, в Шурышкарском районе. Я коллегам сказал, что если вы пока не можете определиться с тем, что вам необходимо — не спешите, потому что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. Понимаете, мы сносим очень большое количество ветхих аварийных домов (в Муравленко в прошлом году снесли уже 28 домов, предстоит снести 190). В результате, образуются очень большие пространства в городе, и никаким генпланом не предусмотрено, чем их занимать. Поэтому пока, в этом году, мы не побежим большими шагами по территории, но сделаем это в следующем году, зато качественно и красиво.

Регион планирует, начиная со следующего года и до 2025 года тратить по шесть миллиардов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Задача дерзкая, но если мы не будем ставить высокие планки, то деньги не появятся. Мы, в случае необходимости, привлекаем инвесторов, обращаемся к нефтегазовым кампаниям. Во многие инфраструктурные проекты бизнес заходит и это все благодаря тому, что мы сформировали довольно стабильный строительный комплекс, мы двигаемся хорошими темпами.

Об обманутых дольщиках и ответственности государства

— Наверное, долго можно спорить о том, нужно ли государству участвовать в компенсационных мероприятиях. Есть мнение, что за чужие риски не должны отвечать другие налогоплательщики. Знаете, мне это напоминает позицию: если я не пользуюсь услугами полиции, зачем полиция получает деньги? Давайте определимся: или мы вместе — граждане одной страны, или каждый сам за себя. Мне нравится позиция Президента РФ: мы в ответе за ошибки строительного бизнеса. Государство путем лицензирования участвует в создании любой строительной компании, а значит, несет и ответственность за ее работу. И когда компания не справляется со взятыми на себя обязательствами, государство должно помогать людям. Иначе государство не будет существовать в жизни человека. С другой стороны и о надлежащем контроле нельзя забывать: безответственные компании нужно заносить в черный список. Их учредители не должны иметь возможность создавать на территории России свои кампании и обманывать людей дальше.

О мосте через Обь

— В 2018 год будем уточнять проектную документацию. Постараемся, удешевить проект, может быть, за счет композитных материалов, металлоконструкций. Это, безусловно, будет совмещенный — железнодорожный и автомобильный мост. Стоимость прописана сегодня в 8,2 миллиарда. Это те затраты, которые несет ЯНАО. Есть компании, которые способны построить этот мост, но надо понимать, что он очень сложный по своему конструктиву, — как известно, Обь имеет двойное дно. Очень сложный проект, но очень нужный; очень хочу, чтоб мы его реализовали. Он мне иногда снится.

Об аэропортах и авиации

— Концессия по реконструкции новоуренгойского аэропорта — это первый прецедент в РФ, когда по такой схеме мы провели конкурс. В конечном итоге расходы в объеме 7,2 миллиарда полностью на себя взяла компания «Ренова» . Мы сняли нагрузку на бюджет, мы ничего не тратим там. Они обещают в течение трех лет все построить. Я специально посмотрел несколько объектов, которые они уже сделали в России. В частности, когда Президент проводил Госсовет в Ростове, увидел аэропорт «Платов». Я считаю, один из красивейших и функциональных аэропортов в стране. Уверен, что это группа кампании очень серьезная, она нас не подведет. Получим очень хорошие и красивые воздушные ворота для Нового Уренгоя.

Есть в планах и дальнейшее обновление парка самолетов. До конца года приобретем еще восемь единиц «Сухой Суперджет-7». Машина адаптирована к условиям Крайнего Севера. Наша авиакомпания «Ямал» сегодня — якорная для производителя. В общей сложности мы возьмем 25 самолетов. И, думаю, на этом не остановимся. У нас просят во многим городах РФ, особенно Сибирь и Дальний Восток открывать рейсы, рынок очень большой. Думаю авиакомпания «Ямал» в течение десяти лет станет крупнейшим оператором Сибири и Дальнего Востока. Я очень горжусь тем, что мы смогли придумать такую схему, при которой «Сухой Суперджет» стал рентабельным в полетах по РФ. Это заслуги менеджмента авиакомпании «Ямал» и Василия Крюка лично. Буквально позавчера нами было принято решение о присвоении одному из самолетов «Сухой Суперджет» имени героя России Романа Филиппова , погибшего в Сирии . Мне очень приятно, что его имя будет носить российский самолет.

Что касается магистрального самолета XXI века МС-21, этот самолет еще более современный, приспособлен для дальних перелетов. Что нам и нужно. Хотелось бы иметь замену Эйрбасам.

Есть в планах еще один дерзкий проект — экранопланы. Мы хотим быть пилотным регионом в реализации этого проекта. Эти машины двигаются над водой, на определенном расстоянии, невысоком. Хочу поехать в Петрозаводск на завод, посмотреть, как изготавливается этот экраноплан. Попытаться, если получится, полетать в нем, посмотреть, как работает. И будем смотреть варианты приобретения, через транспортную лизинговую компанию. Минтранс также активно участвует в этом проекте.

О выборности или назначаемости губернаторов

— Я спокойно к этому отношусь. Не столь важно — избран губернатор или назначен, главное, чтобы динамика была положительная в реализации планов, которые поручило нам население. Если человек заряжен на позитив, заряжен на то, чтобы территория процветала, создает комфортные условия для развития нефтегазового комплекса — не имеет значения процедура. Я всяких повидал в своей жизни. И выбранных, которые не работали, и назначенных, которые не работали. Главное, чтобы работали. Люди только этого хотят, а остальное дело техники.

О производстве сжиженного газа

— Запуск завода «Ямал СПГ» — это увеличение доходной части для бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и России. Это значительный рывок по производству сжиженного природного газа, чем мы особо не славились и не занимались в стране.

— Сегодня Ямал, очевидно, стал пусковым звеном для создания этого сегмента экономики в мире. И он будет увеличиваться, насколько рынок позволит. Мы в этом плане конкурентоспособны, потому что находимся в естественном морозильнике.

Благодаря заводу достигнут мультипликативный эффект. Реализация этого проекта привела к открытию Северного морского пути. Он потянул за собой строительство трех ледоколов «Лидер». Наша страна обладает уникальными технологиями мирного атома, атомный ледокол существует только в России. Задача — сделать широкий коридор, по которому смогут проходить танкера, и ускорить движение по льдам. «Лидеру» с мощной атомной установкой это под силу. Мы предоставим миру круглогодичный маршрут по Севморпути, соединив азиатский и европейский рынок. Мы с вами мечтали об этом и невозможное становится возможным.

Об оленеводстве

— Решение проблемы перевыпаса скота мы отдали на откуп самим оленеводам. Спросили, какие законодательные акты надо поправить, что изменить, чтобы безболезненно изменить ситуацию. Продолжаем строительство забойных комплексов, увеличиваем коридор реализации. На экспорт оленина хорошо продается, что выгодно самим оленеводам.

Сокращение поголовья, думаю, будет происходить естественным путем. Не хочется 100 тысяч голов забить за год, а потом сидеть на мясе и думать, куда его деть. Потому что не мы его съесть не сможем, ни Европа. Должно быть, плавное естественное снижение поголовья. Перевыпас — не катастрофа для нас. Есть другие проблемы.

— Экспансии Китая в численности населения на Ямале просто нет. Есть инвесторы, которые хотят участвовать своими деньгами. Вопрос: с чем они придут? За деньгами следуют технологии, материалы, люди. Мы не испытываем кадрового дефицита. В России достаточно специалистов, которые за несколько лет могут создать уникальный объект, как «Ямал СПГ», чего в Арктике никто никогда не делал. Иностранцы участвовали больше как наблюдатели, как мозговые центры и обладатели компетенций, которых не было. Мы готовы брать их деньги и реализовывать на них наши проекты.

О зимниках

— По поводу того, что произошло на зимнике Надым — Салехард в новогодние праздники, я очень жестко ругался за несогласованность действий, там есть вина власти.

Объясните, как семьи с детьми оказались посередине заметенной дороги?! Был сильный снегопад, морозы ударили. Условия не позволяли дорогу почистить. Как на КПП их пропустили?…

То, что люди сами не понимают рисков, очень печально. Они берут детей в такие экспедиции, в такие холода… Забыли, что по одной машине вообще нельзя передвигаться в сильный мороз. Забыли о технике безопасности. Уже никто валенки не бросает в багажник, лопаты не берет, какие-то альтернативные источники подогрева, питания. Но природа не шутит в таких вещах. Ладно, сам не отвечаешь за свои поступки, зачем детей с собой берешь?

Хочется к населению обратиться в такие дни. Когда дорога занимает 6-8 часов, а на улице минус 40 градусов мороза, что за необходимость ездить в гости? Так нельзя поступать. Будет введена дорога, тогда, пожалуйста.

О команде

— Я сам никогда за кресло не держался, это очень тяжелая работа. В моей команде нельзя сказать, что кто-то не справляется. Просто когда очень сильный темп, рабочие лошади могут не выдержать. И тогда они находят более спокойные условия. Вопрос доверия-недоверия редко стоит, потому что прежде чем взять в команду, человека неплохо проверяешь.

Я все время вспоминаю Евгения Васильевича Мискевича. Будучи первым замом по строительству, он сделал график, который я по дороге к Президенту переделал, в два раза увеличил. Когда по моему возвращению он эту цифру услышал, то растерялся, был готов уволиться, потому что не знал, где мы возьмем деньги и как это сделаем. Мы начали искать варианты. Пошли по нефтегазовым компаниям, показали реальную картину того, как живут люди и в каких условиях. Газпром откликнулся.

Другой пример. К Северному широтному ходу долгое время не могли подступиться, чего-то не хватало, где-то не могли договориться очень опытные люди. Я посмотрел: молодые команды в РЖД , в Минтрансе, в ключевых министерствах. Ввел заместителем губернатора молодого парня, все задавали вопрос, как так. Артюхов был помощником, год учился в Сингапуре , наработал какие-то компетенции. И то, что связано с СШХ — 90 процентов заслуга Артюхова и его команды. Конечно, я как ледокол шел напролом, общаясь с министрами, но, тем не менее, молодой парень помог начать реализовывать этот проект.

Обязательно надо давать молодым ребятам возможность реализации! Когда я был в Сочи , как наставник для участников конкурса «Лидеры России», увидел: ребята молодые, горят глаза. Хорошо, что Президент и его администрация их заметили, сделали эти социальные лифты. Нас никто, ни из администрации Президента, ни Президент, не заставлял находить каких-то ребят и назначать на какие-то должности. Нам сказали: вы формируете свою команду, присмотритесь. И я реально вижу перспективных, буду общаться с ними, разбираться, какие мотивы переходить из бизнеса в госструктуры.

Мой старший учитель-наставник в свое время объяснял, зачем производственникам идти во власть — нужно было очень много делать, строить. Когда эти вопросы будут решены, придет время политиков, их надо подготовить. Это путь, когда они должны находится рядом с нами. Я считаю, что это очень важно.

О спорте

— Олимпийские игры смотрел по мере возможности. Фигурное катание не мог пропустить, ведь младшая дочь фигуристка. Смотрели всей семьей, болели. Слезы, вздохи, аксели — я все это пережил, пощекотал нервы. Я поначалу сомневался, надо ли нашим ехать на Олимпиаду. Но поговорил с женой, представили, что в команде наш ребенок, который столько времени потратил на тренировки, хочет стать мастером спорта. Так и Олимпиада — определенный рубеж. От президента ждали, что стукнет по столу: нет флага — нет игр. Но он пошел на этот шаг, и сделал все правильно. Удача сегодня на его стороне.