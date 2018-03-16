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Второй мост в цифрах: где, когда и какой длины
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Второй мост в цифрах: где, когда и какой длины 

Kostroma.Today 17 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Второй мост после приезда министра транспорта Максима Соколова стал в Костроме темой номер один. KOSTROMA.TODAY собрал полную информацию в цифрах о самой обсуждаемой «стройке века».
В 2003 году был создан проект второго моста — недалеко от деревни Середняя в обход населенного пункта. Именно по его образу и подобию будут создавать новый проект.
В 4 этапа будет проходить масштабное строительство. По сообщению телекомпании «Русь», на первом этапе будет соединена Ивановская трасса с Красносельским трактом. На втором этапе будет построена дорога от Ярославской до Ивановской ветки. Третий отрезок свяжет Красносельский тракт с Судиславским. Последним этапом будет обход от Судиславской трассы до Буя.
В 150 метрах от Речного порта у поселка Минское будет находиться новый мост на левом берегу. По информации «МК», отсюда дорога пойдет на Красносельскую трассу, а потом в сторону Гридино. Не доезжая до деревни, дорога свернет налево и пойдет через лес на Судиславскую трассу.
39 километров — протяженность новой дороги, по которой поедут большегрузы через второй мост.
1 километр 300 метров будет длина второго моста через Волгу.
5 лет потребуется на то, чтобы воплотить проект в жизнь. Около года уйдет на оформление документов. Еще 4 года потребуется на строительство дорог и моста.
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