Второй мост в цифрах: где, когда и какой длины

Второй мост после приезда министра транспорта Максима Соколова стал в Костроме темой номер один. KOSTROMA.TODAY собрал полную информацию в цифрах о самой обсуждаемой «стройке века».

В 2003 году был создан проект второго моста — недалеко от деревни Середняя в обход населенного пункта. Именно по его образу и подобию будут создавать новый проект.

В 4 этапа будет проходить масштабное строительство. По сообщению телекомпании «Русь», на первом этапе будет соединена Ивановская трасса с Красносельским трактом. На втором этапе будет построена дорога от Ярославской до Ивановской ветки. Третий отрезок свяжет Красносельский тракт с Судиславским. Последним этапом будет обход от Судиславской трассы до Буя

В 150 метрах от Речного порта у поселка Минское будет находиться новый мост на левом берегу. По информации «МК», отсюда дорога пойдет на Красносельскую трассу, а потом в сторону Гридино. Не доезжая до деревни, дорога свернет налево и пойдет через лес на Судиславскую трассу.

39 километров — протяженность новой дороги, по которой поедут большегрузы через второй мост.

1 километр 300 метров будет длина второго моста через Волгу.

5 лет потребуется на то, чтобы воплотить проект в жизнь. Около года уйдет на оформление документов. Еще 4 года потребуется на строительство дорог и моста.