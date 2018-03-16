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Сельхоз технику на 174 млн рублей закупили аграрии Башкирии с начала года
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Сельхоз технику на 174 млн рублей закупили аграрии Башкирии с начала года 

АиФ-Уфа 17 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
С начала 2018 года сельхозтоваропроизводители Башкирии закупили 120 единиц техники на сумму 174 млн рублей. Об этом сообщает минсельхоз республики.
Приобретено 25тракторов, что на уровне прошлого года. Также закуплено шесть зерноуборочных комбайнов (в 2017 году — два). Почвообрабатывающих машин — 23 единицы и жаток — 4 единицы, что соответствует показателям прошлого года.
Машин и оборудования для животноводства аграрии республики приобрели на 38 млн рублей. Это более чем в три раза больше чем за аналогичный период 2017 года.
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