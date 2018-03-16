Ещё
Министр транспорта России посетит Карелию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр транспорта России посетит Карелию 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, министр ознакомится с проектом реконструкции вокзала в Петрозаводске, посетит ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» и осмотрит объект, который планируется к реконструкции в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» — «Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса в городе Петрозаводске».
Также руководитель Минтранса проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры в регионе.
Ранее глава республики Карелия Артур Парфенчиков пообещал лично проконтролировать расчистку дорог в регионе после сильного снегопада. После осадкой в республике снегом отрезано несколько десятков населенных пунктов.
Фото: wikipedia.org
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Так могут действовать только провокаторы». На Ямале «Коммунистов России» подозревают в сборе подписей от имени КПРФ Удивительное рядом. Дмитрий Быков не обрадовался звонку из Госдепа Дмитрий Кобылкин посетит завод по изготовлению экранопланов в Петрозаводске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»323
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки11
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина31
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение