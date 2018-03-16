Министр транспорта России посетит Карелию 

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, министр ознакомится с проектом реконструкции вокзала в Петрозаводске, посетит ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» и осмотрит объект, который планируется к реконструкции в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» — «Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса в городе Петрозаводске».
Также руководитель Минтранса проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры в регионе.
Ранее глава республики Карелия Артур Парфенчиков пообещал лично проконтролировать расчистку дорог в регионе после сильного снегопада. После осадкой в республике снегом отрезано несколько десятков населенных пунктов.
Фото: wikipedia.org