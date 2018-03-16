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Торговать телом и медведями запретили в Оби
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Торговать телом и медведями запретили в Оби 

Все новости Новосибирской области 17 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В обосновании своего иска обской прокурор Игорь Власов указал, что данные интернет-порталы, помимо всего прочего, содержат предложения покупки дистанционным способом табачной продукции, электроудочек, информацию о способе хищения коммунальных ресурсов путем установки неодимового магнита.
Как следует из документов обского городского суда, на указанных прокурором сайтах также размещены материалы с предложением приобретения бурого медведя, информация о занятии проституцией и видеоматериалы о способах изготовления взрывного устройства.
«Эти данные способствуют совершению преступлений с использованием поддельных документов, формируют у неограниченного круга лиц отношение к совершению указанных преступлений как приемлемому общественному явлению. Тем самым нарушаются публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц, в том числе право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве», — говорится в заявлениях Власова.
Кроме того прокурор напомнил, что распространение сведений о занятии проституцией, содержание притонов или систематическое предоставление помещений для занятия этим являются уголовно-наказуемым деянием.
«Распространение сведений о приобретении медведя бурого формирует у неограниченного круга лиц отношение к незаконному обороту фауны как приемлемому общественному явлению, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления, содержит предложение к приобретению животного, запрещенного к обороту», — заявил прокурор.
Как сообщили корреспонденту VN.ru в пресс-службе обского городского суда, рассмотрение указанных дел назначено на 29 марта. О результатах будет сообщено дополнительно.
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