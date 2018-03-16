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Пешеходы Волгограда примерили роль конькобежцев
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Пешеходы Волгограда примерили роль конькобежцев 

v1.ru 17 часов назад
Фото: v1.ru
В Волгограде пешеходные дорожки в отдаленных от центра районах сегодня, 16 марта, массово превратились в каток. Не успевшие проснуться дворники к утреннему часу еще не раскидали на тротуары песок, спешащие на работу горожане вынуждены стать на время лыжниками и конькобежцами.
В Центральном районе Волгограда очищенными ото льда оказались только пешеходные зоны, которые расположены вдоль проспекта Ленина.
— Ехал на работу, наблюдал за тем, как выглядит город. Вот если брать, к примеру, улицу Комсомольскую, то да — льда вдоль дороги почти нет, а если отклониться от этого маршрута и уйти чуть в сторону — сплошной каток. К Центральному рынку лучше не идти, а сразу ехать, приземлившись на пятую точку, — рассказал волгоградец Петр Афанасьев.
Если в центре города местами есть спасительные островки, то в спальных районах горожане скользят, не переставая.
— Сплошной лед, сверху которого еще и вода. Мало того, что устала пока добралась, так еще и вымокли ноги. Похоже шутка, что коммунальные службы города решили дождаться, пока само растает, и не шутка вовсе, — жалуется жительница поселка Ангарский Юлия Стоян.
О том, что на утро волгоградские улицы покроются слоем льда, вчера предупреждало горожан ГУ МЧС России по Волгоградской области. Спасатели даже подготовили для горожан полезные памятки о том, как ходить по не чищенным ото льда улицам и как падать.
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