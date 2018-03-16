10 тысяч жителей Увала в Кургане остаются без воды из-за бесхозного коллектора

«Водный Союз» направил в городскую администрацию требование в кратчайшие сроки выполнить ремонтные работы на канализационном коллекторе в районе Увал. Тем временем около 10 тысяч жителей района остаются без воды. Ресурсоснабжающая организация оценивает ситуацию как близкую к чрезвычайной.

«Водный Союз» по закону не может проводить работы на этих сетях, так как по договору аренды ему не был передан во временное пользование канализационный коллектор, проходящий от очистных сооружений к озеру Полой, сообщает пресс-служба компании.

— Мы понимаем возмущение людей, которым все равно, на чьем балансе находятся сети, но устранить причину не имеем права. В существующий тариф заложена стоимость ремонта и технического обслуживания сетей, находящихся в аренде у «Водного Союза». Данная аварийная труба в это число не входит, ее ремонт будет являться нецелевым расходованием средств со всеми вытекающими последствиями, — комментирует ситуацию руководитель «Водного союза» Владимир Овсянников

Проблема с коллектором районе Увал не уникальна. «Водный союз» уже несколько лет принимает в эксплуатацию сети, принадлежащие ранее тому или иному ведомству, но в итоге оставшиеся без хозяина. При этом компания берет на обслуживание лишь те объекты, которые в состоянии выполнять свою основную функцию, присоединены к централизованным сетям, а также имеют все необходимые документы.

— Как правило, бесхозные сети находятся в плохом состоянии с большим процентом износа. Но если они на момент передачи функционируют, то в конечном итоге мы их принимаем, — говорит Владимир Овсянников.

Финансирование работ по ремонту и обслуживанию принятых в эксплуатацию коммуникаций целиком ложится на плечи и без того скудного бюджета предприятия.

— Мы очень щепетильно подходим к принятию бесхоза, так как вместе с принятыми сетями возлагаем на себя дополнительные обязательства и расходы. Средств существующего тарифа, ограниченного индексом коммунальных платежей, не хватает даже на текущую производственную деятельность предприятия, — пояснил генеральный директор.

Бригады «Водного Союза» принимают участие в устранении коммунальных аварий на бесхозных сетях только в рамках муниципального контракта или под гарантийные письма муниципалитетов.

— Поскольку любая аварийная ситуация в конечном счете приводит к тому, что страдают потребители, мы по мере наших возможностей стараемся помочь, но мы категорически не согласны с тем, чтобы порядок восстанавливался за наш счет. Проблема бесхозов общая, и надо ее решать вместе с властями, — отметил Владимир Овсянников.

Чтобы разрешить ситуацию в Увале, «Водный союз» предложил разделить затраты.

— Восстанавливать никому не принадлежащие сети накладно для муниципального бюджета, поэтому мы предложили взять на себя трудозатраты. Администрации необходимо будет только оплатить стоимость материалов. После выполнения всех работ мы готовы взять эти коммуникации на обслуживание, — отметил Владимир Овсянников.