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В Сочи обнаружили заявления о голосовании по месту пребывания без подписей
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В Сочи обнаружили заявления о голосовании по месту пребывания без подписей 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данные заявления прибыли из участка, расположенного в гимназии №8. По словам координатора местного штаба Навального, Константина Зыкова, нарушение было найдено в результате ревизии 2 000 подобных заявлений. Всего их поступило около 11 тысяч, сообщает «Кавказ. Реалии».
По мнению Зыкова, находка тянет на статью УК РФ «Фальсификация избирательных документов». После обнаружения нарушения, была вызвана полиция, составлено заявление, взяты необходимые объяснения.
«ФедералПресс» напоминает, что материалы о нарушениях на выборах будут оперативно передавать в Генпрокуратуру.
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