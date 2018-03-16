В Сочи обнаружили заявления о голосовании по месту пребывания без подписей

Данные заявления прибыли из участка, расположенного в гимназии №8. По словам координатора местного штаба Навального, Константина Зыкова, нарушение было найдено в результате ревизии 2 000 подобных заявлений. Всего их поступило около 11 тысяч, сообщает «Кавказ. Реалии».

По мнению Зыкова, находка тянет на статью УК РФ «Фальсификация избирательных документов». После обнаружения нарушения, была вызвана полиция, составлено заявление, взяты необходимые объяснения.