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Воду для КМЭЗа охладит новая градирня
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Воду для КМЭЗа охладит новая градирня 

Уралинформбюро 17 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Установленная в рамках модернизации производства.
На Кыштымском медеэлектролитном заводе (ЗАО «КМЭЗ», входит в Группу РМК) завершен монтаж новой градирни чистого цикла. Она необходима для поддержания стабильной температуры воды, используемой при охлаждении плавильной печи и технологических жидкостей. Оборудование установлено в рамках проекта модернизации и увеличения мощности производства медной катанки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Русской медной компании, в связи с планируемым увеличением выпуска продукции КМЭЗу будет требоваться больший объем воды. Поэтому новая градирня оснащена более мощными насосами и вентиляторами.
"Мы выпускаем почти четверть всей российской медной катанки. Сейчас линия выпускает 13 тонн катанки в час — до 100 тысяч тонн продукции в год. В результате реализации инвестиционного проекта скорость технологической цепочки должна увеличиться до 20 тонн в час, а выпуск продукции — до 140 тысяч тонн в год. КМЭЗ будет иметь возможность балансировать объемы производства медных катодов и катанки в зависимости от рыночного спроса", — отметил генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев.
Во втором квартале 2018 года на КМЭЗ должно поступить новое оборудование для производства медной катанки по технологии непрерывного литья и проката Southwire (США). Кроме того, в цехе планируется установить новую литейную машину и дополнительную прокатную клеть, частично заменить электрооборудование и усовершенствовать внутризаводскую логистику.
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