Следователи проверят работу чиновников башкирского Минздрава

Следственный комитет Башкирии обратились родственники умершей от синдрома Хантера уфимки. Как пояснили родные погибшей, она скончалась из-за того, что чиновники не закупили необходимый для жизни женщины препарат.

Началось разбирательство по делу по статье «халатность». Разберут сразу несколько смертей за прошедший год — уроженки Давлекановского района и мужчины из Уфы . Сотрудники ведомства проверят качество оказания медпомощи.

— Из больниц изъяли документы, проводятся судебно-медицинские исследования, допрашиваются медработники и сотрудники министерства. — пояснили башкирские следователи. — В обращении было сказано, что здоровье больных синдромом Хантера ухудшилось из-за того, что чиновники не закупили ферментозаменяющий препарат. Люди вынуждены были перейти на аналог лекарств.

Также в Следственном комитете рассказали, что недавнюю смерть 38-летней уфимки Алии от легочной гипертензии расследуют в рамках другого уголовного дела.