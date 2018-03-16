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Следователи проверят работу чиновников башкирского Минздрава
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Следователи проверят работу чиновников башкирского Минздрава 

ufa1.ru 17 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Следственный комитет Башкирии обратились родственники умершей от синдрома Хантера уфимки. Как пояснили родные погибшей, она скончалась из-за того, что чиновники не закупили необходимый для жизни женщины препарат.
Началось разбирательство по делу по статье «халатность». Разберут сразу несколько смертей за прошедший год — уроженки Давлекановского района и мужчины из Уфы. Сотрудники ведомства проверят качество оказания медпомощи.
— Из больниц изъяли документы, проводятся судебно-медицинские исследования, допрашиваются медработники и сотрудники министерства. — пояснили башкирские следователи. — В обращении было сказано, что здоровье больных синдромом Хантера ухудшилось из-за того, что чиновники не закупили ферментозаменяющий препарат. Люди вынуждены были перейти на аналог лекарств.
Также в Следственном комитете рассказали, что недавнюю смерть 38-летней уфимки Алии от легочной гипертензии расследуют в рамках другого уголовного дела.
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