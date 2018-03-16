Два общественных пространства планируют отремонтировать в Ижевске в 2018 году

Ижевск. Удмуртия . Два общественных пространства планируют отремонтировать в Ижевске в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Одна из территорий будет общегородской, вторая — районной. Об этом в четверг, 15 марта, журналистам рассказали власти города.

18 марта, помимо президентских выборов, в 8 муниципальных образований Удмуртии — Ижевск, Воткинск Сарапул , Глазов, Можга Камбарка , Ува и Игра — пройдет рейтинговое голосование для определения общественных пространств, которые будут отремонтированы по приоритетной программе в первую очередь.

По словам начальника управления благоустройства и транспортного хозяйства Ижевска Артема Богданова, в день голосования в городе во всех местах проведения выборов будут установлены специальные урны, 141 штука, и размещены стенды с дизайн-проектами. Горожан будут встречать волонтеры. Члены комиссии проверят документы и выдадут бланки для голосования со списком общественных пространств, в столице Удмуртии их 13. Горожане могут поставить одну или несколько галочек напротив тех территорий, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы. Кроме того, в перечне есть пустая строка, куда можно вписать объект, которого нет в списке. Затем бюллетень опускается в урну.

На сегодняшний день к голосованию практически всё готово. По словам председателя Гордумы Олега Гарина, напечатано 60% бюллетеней от общего количества избирателей.

«Мы все-таки надеемся, что будет большая явка, потому что проект очень интересный», — сказал Гарин.

«Кто хочет действительно заявить место для комфортного благоустройства, которое наиболее интересно. Они проголосуют, и мы получим на ближайшие 4-5 лет хорошую программу», — отметил глава Ижевска Юрий Тюрин . Он признался, что будет голосовать за Центральную площадь, так как сегодня она больше всех нуждается в обновлении.

По словам Олега Гарина, итоги голосования по «Формированию комфортной городской среды» планируется подвести к 20 марта, а на 22 марта уже назначена предварительная дата внеочередной сессии Гордумы.

Также отметим, что результаты рейтингового голосования лягут в основу программы по благоустройству города на ближайшие 5 лет.