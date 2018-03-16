WSJ: второй человек в руководстве Nike подал в отставку

НЬЮ-ЙОРК , 16 марта. / ТАСС /. Президент по развитию бренда компании по производству спортивной одежды и обуви Nike Тревор Эдвардс подал в отставку в связи с жалобами сотрудников на случаи неподобающего поведения на рабочем месте. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, несколько сотрудников компании пожаловались руководству на некие случаи недостойного поведения, с которыми им пришлось столкнуться на работе. Характер жалоб не раскрывается, однако в Nike заявили, что вскрывшиеся случаи «не соответствуют базовым ценностям» компании.

Как пишет газета, после проведения проверок гендиректор и председатель совета директоров Марк Паркер разослал своим подчиненным сообщение, в котором отмечается, что Эдвардс, являющийся вторым человеком в управленческой структуре Nike, подал заявление об отставке. 55-летний Эдвардс немедленно прекращает исполнять свои обязанности. Официально числиться в штате он прекратит через несколько месяцев.

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, в компании подчеркнули, что непосредственно против Эдвардса никто из сотрудников не выдвигал каких-либо обвинений. В связи с этим неясно, имеют ли поданные жалобы отношение лично к нему или же другим членам руководства.

По данным газеты, Эдвардс считался наиболее вероятным преемником 62-летнего Паркера на посту гендиректора Nike. После сообщений об отставке Эдвардса Паркер заявил, что планирует продолжать возглавлять компанию в течение ближайших лет.

Nike со штаб-квартирой в американском Бивертоне (штат Орегон) была основана в 1964 году. Компания является одним из крупнейших в мире поставщиков спортивной одежды и обуви, а также выступает в роли спонсора множества спортсменов. Оборот компании, в которой работают более 40 тыс. человек, составил за 2017 год около $34 млрд По данным журнала Forbes, бренд Nike является одним из самых дорогих в мире, его стоимость оценивается почти в $30 млрд