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Ярославцам звонит автоответчик с голосом Дмитрия Миронова и зовет на выборы
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Ярославцам звонит автоответчик с голосом Дмитрия Миронова и зовет на выборы 

АиФ 17 часов назад
Фото: АиФ
Сначала женский голос говорит о том, что сейчас будет говорить губернатор области. После Дмитрий Миронов приглашает каждого на выборы, потому во главе государства должен быть президент, которого поддерживают люди:
«Здравствуйте, это Дмитрий Миронов. Извиняюсь, что не могу позвонить вам лично. Мой голос записан для этого звонка. Но то, что я хочу сказать вам, очень важно. 18 марта состоятся выборы президента России. От их итогов зависит судьба нашей страны. Возможно, кто-то считает, что его голос ничего не решает. Это не так. Важен голос каждого человека, если он считает себя ответственным гражданином. Конечно же, вы сами решите, за кого проголосовать. Но всем нам нужна сильная и свободная Россия. И она будет такой, если во главе будет президент, которого поддержали люди».
Звонки с московских номеров начали поступать ярославцам 15 марта. Жителей беспокоит, откуда взяли их личные номера телефонов.
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