Порядка 150 кг омуля перевозил владелец кафе из Слюдянки в Иркутск 

Порядка 150 кг омуля обнаружено во время досмотра автотранспорта в Слюдянке. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области Республике Бурятия, 15 марта на стационарном посту полиции в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки поднадзорной продукции.
«Партию байкальского омуля -около 150 кг рыбы в мешках— перевозил из Слюдянки в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 50-летний владелец местного кафе. Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ за нарушение требований п.3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589. Кроме того, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввел запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля. За каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», — уточняется в сообщении.
Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
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