Муромский призвал орловцев проявить гражданскую активность

Сити-менеджер накануне выборов обратился к жителям областного центра. Обращение главы администрации Орла опубликовано на сайте администрации города.

— По определению, каждый истинный гражданин неравнодушен к жизни своей страны, своего региона, города. В воскресенье, 18 марта, нам, россиянам предстоит избрать своего президента и тем самым определить вектор развития страны на ближайшие шесть лет.

— Я желаю всем землякам проявить гражданскую активность, сделать свой выбор, ведь никто за нас не определит будущее страны, все в наших руках. Желаю всем нам правильного выбора!

Александр Муромский напомнил, что 18 марта, в специально подготовленных местах можно будет проголосовать за концепцию Орла на 2018 год.

— Если большинством голосов наша концепция развития будет поддержана, именно ее мы претворим в жизнь. Если нет, то будем корректировать с учетом общественного мнения.

Концепция развития областного центра опубликована на официальном сайте администрации Орла в рубрике «Объявления, сообщения».

Концепция развития Орла на 2018 год включает 13 направлений. Все они касаются основных сфер жизнедеятельности областного центра. Это развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры, санитарного содержания города, поддержка малого и среднего предпринимательства и др.

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