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Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении
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Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американка пожаловалась на то, что ее собака оказалась в Японии вместо Канзаса. Об этом сообщил новостной портал Fox News.
Кара Свиндл (Kara Swindle) вместе с двумя детьми летела из штата Орегон в штат Канзас 13 марта рейсом авиакомпании United Airlines. Ее пес — 10-летняя немецкая овчарка по кличке Ирго — должен был отправиться туда же другим рейсом. Так как его порода считается крупной, Ирго пришлось лететь в переноске в багажном отделении.
Когда Свиндл по прилету пошла получать багаж, вместо овчарки ей выдали немецкого дога, который должен был отправиться в Японию. Сотрудники авиакомпании объяснили, что их переноски выглядели одинаково и, согласно документам, женщине вручили ее питомца.
Позже авиакомпания признала ошибку, однако женщине объяснили, что ей могут вернуть собаку только через две недели, так как она должна будет пройти карантин после международного рейса. «Я могу только надеяться, что с Ирго все в порядке, и с ним ничего не случится. Я не знаю, что еще делать, я уже выплакала все слезы», — призналась Свиндл.
14 марта сообщалось о смерти собаки на борту той же авиакомпании из-за требования стюардессы поместить животное на багажную полку. United Airlines пообещали провести расследование и наказать стюардессу.
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