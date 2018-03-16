В Сургутский перинатальный центр началась поставка оборудования

Очередное плановое совещание прошло прямо на стройплощадке Центра охраны материнства и детства в Сургуте . В нем приняли участие представители правительства региона и руководство ООО «ВИС-Инфраструктура», являющегося генподрядчиком.

Первый заместитель директора департамента по управлению госимуществом Югры , руководитель проекта Андрей Зобницев отметил: «Когда мы поднимали корпусы этого объекта летом 2016 года, то принимали на площадке ежедневно бетона больше, чем на всех остальных стройках округа вместе взятых. В результате мы сейчас находимся на объекте площадью 77 тысяч квадратных метров. Тепловой контур здания закрыт, ведутся работы по монтажу инженерных сетей и отделки помещений».

На стройке идут монтажные работы. Отметим, что более 600 строителей работают на площадке. В будущий Центр поставят 400 единиц высокотехнологичного оборудования. Здесь будут работать комплексы КТ и МРТ, маммографы и аппараты неонатальной хирургии.

Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что оборудование позволит оказывать медицинскую помощь не только роженицам в период родов, но и также здесь будут лечиться младенцы, которые в силу своих заболеваний требуют интенсивного лечения. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Напомним, сургутский центр охраны материнства и детства — уникальный проект. По нормативам возведение таких объектов рассчитано на 7 лет, а в Югре его планируют построить за 3,5 года. Как заверил генеральный директор ООО «ВИС-Инфраструктура» Семен Прокофьев, быстрота возведения не скажется на качестве.

Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек/165 посещений в смену. 10 000 родов в год смогут принимать акушеры в новом центре. Помимо этого, перинатальный центр может снизить показатель младенческой смертности. Сейчас по статистике из 1000 новорожденных 4,2 младенца погибают. В России этот показатель равен 6.

На базе центра будет работать кафедра акушерства и гинекологии. Специально для практики студентов был спроектирован симуляционно-тренинговый центр.