Санитарную обработку проведут в 22 роддомах Москвы до конца года

В 22 столичных роддомах до конца 2018 г. планируют провести санитарную обработку. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«До конца 2018 г. санитарную обработку проведут в 22 роддомах города. Полный список медучреждений и график их закрытия на санитарно-гигиенические работы можно посмотреть на портале открытых данных Москвы . Информация поможет пациенткам выбрать подходящее акушерское отделение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года профилактические мероприятия прошли в пяти учреждениях.

«Санитарную обработку во всех роддомах Москвы проводят раз в год. Она нужна, чтобы обезопасить молодых мам и новорожденных от возможных инфекций. В основном акушерские стационары закрывают на две недели, а в случае капитального ремонта — на более длительный срок», — поясняется в материале.

Всего в столице действует 27 акушерских стационаров. За последние годы роддома переоснастили современным оборудованием. В них поставили реанимационные системы, инкубаторы, аппараты УЗИ, кувезы. Для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, были созданы дополнительные койки в отделениях патологии и реанимации.