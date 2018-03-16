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И взрослых, и детей зовут попробовать себя в разных профессиях
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И взрослых, и детей зовут попробовать себя в разных профессиях 

Красный Север 17 часов назад
Фото: Красный Север
Фестиваль арктических профессий развернется на базе Ямальского многопрофильного колледжа 23 марта. В сорока двух мероприятиях, как ожидается, будут участвовать около двух тысяч человек.
Всем желающим дадут попробовать себя в самых актуальных для развития экономики Ямала профессиях и специальностях, анонсировал начальник отдела регионального развития образования Григорий Лымар. Прежде всего, это направления по подготовке кадров для реализации инвестиционных проектов, реализуемых на Ямале.
— Оператор добычи нефти, машинисты подземных установок, судоводители — приоритетные специальности, по которым сегодня обучают в ямальских колледжах. Не менее важны профессионалы, чей труд направлен на сохранение культуры народов Севера, его самобытности, традиционных видов хозяйствования, — перечисляет Григорий Лымар. — Свои направления представит и Ямальский полярный агроэкономический техникум — в Салехарде фестиваль пройдет на базе ЯМК, а в Лабытнанги — в его филиале.
Посетителей ждут мастер-классы и дегустация блюд кухни коренных народов Севера, а так же знакомство с национальными видами спорта.
— Презентации будут интересны школьникам и их родителям, педагогам. Много полезного почерпнет каждый желающий сменить профессию на особо востребованную на ямальском рынке труда, — пригласил гостей Григорий Лымар. — Расскажем о работе кочевых учителей и воспитателей, резчиков по кости и дереву, обработчиков рыбы и ветеринаров. Лучшие мастер-классы затем представят в экспозиции автономного округа на Московском международном образовательном салоне, который пройдет 16–20 апреля.
В один день с фестивалем в Салехарде состоится заседание рабочей группы по развитию кадрового потенциала в арктическом регионе, с участием федеральных экспертов. Оба эти мероприятия запланированы в рамках реализации регионального проекта «Рабочие кадры для Арктики».
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