Стихи о любви, Родине и природе прочли школьники в Северном 

Участница конкурса из северной средней школы Ксения Трясейкина — неоднократная лауреатка творческих конкурсов. На сцене читала «Записки маленькой гимназистки» Лидии Чарской, отрывок «Моя мамочка».
«Решила выбрать это произведение, чтобы попробовать свои силы в новом репертуаре. Произведение о маме способно каждого человека затронуть душу и пробудить новые чувства», — говорит Ксения Трясейкина.
А вот ученик остяцкой основной школы Алексей Лавров выбрал для конкурса шуточное произведение о школьнике Вите. Говорит, тема близка. В итоге набрал высшее количество баллов. Считает, чтобы добиться успеха, мало быть талантливым.
«Нужно вжиться в стих, понять его содержание и представить, что именно ты тот человек, который рассказывает историю. Необходимы эмоции», — рассказал Алексей Лавров.
Больше двадцати участников. Жюри оценивает артистизм, грамотную речь, дикцию и раскрытие образа.
Авторы российские и зарубежные, стихи и баллады разных эпох. Ограничений у участников в выборе произведений нет. Главное, чтобы выступление было выразительным, эмоциональным и не входило в школьную программу.
«Это более чем правильно. Берется мировая художественная литература, всемирная классика. Развиваются воображение, речь, общая культура, навыки публичного выступления, память. Ребята запомнили огромные тексты», — говорит председатель жюри конкурса Раиса Васильева.
Представлять Северный район на Всероссийском конкурсе чтецов, который пройдет в Новосибирске, будут три победителя.
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