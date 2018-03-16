Стихи о любви, Родине и природе прочли школьники в Северном

Участница конкурса из северной средней школы Ксения Трясейкина — неоднократная лауреатка творческих конкурсов. На сцене читала «Записки маленькой гимназистки» Лидии Чарской , отрывок «Моя мамочка».

«Решила выбрать это произведение, чтобы попробовать свои силы в новом репертуаре. Произведение о маме способно каждого человека затронуть душу и пробудить новые чувства», — говорит Ксения Трясейкина.

А вот ученик остяцкой основной школы Алексей Лавров выбрал для конкурса шуточное произведение о школьнике Вите. Говорит, тема близка. В итоге набрал высшее количество баллов. Считает, чтобы добиться успеха, мало быть талантливым.

«Нужно вжиться в стих, понять его содержание и представить, что именно ты тот человек, который рассказывает историю. Необходимы эмоции», — рассказал Алексей Лавров.

Больше двадцати участников. Жюри оценивает артистизм, грамотную речь, дикцию и раскрытие образа.

Авторы российские и зарубежные, стихи и баллады разных эпох. Ограничений у участников в выборе произведений нет. Главное, чтобы выступление было выразительным, эмоциональным и не входило в школьную программу.

«Это более чем правильно. Берется мировая художественная литература, всемирная классика. Развиваются воображение, речь, общая культура, навыки публичного выступления, память. Ребята запомнили огромные тексты», — говорит председатель жюри конкурса Раиса Васильева.

Представлять Северный район на Всероссийском конкурсе чтецов, который пройдет в Новосибирске , будут три победителя.