Ещё
В Оренбургской области открылись 1754 избирательных участка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области открылись 1754 избирательных участка 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургская область присоединилась к голосованию на выборах президента России. В регионе в 8.00 без нарушений октрылись все 1754 избирательных участка.
Одним из первых проголосовал на участке в поселке Пригородном Оренбурга губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе супругой. Кстати, чета Берг воспользовалась правом голосовать не по месту жительства, а по месту пребывания, эта возможность стала нововедением этих выборов.
Напомним, что в Оренбургской области работает горячая линия Избирательной комиссии Оренбургской области (3532) 44-75-44.
Узнать номер своего избирательного участка вы можете здесь >.
Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей здесь >
Кроме того, вы можете следить за выборами президента России не только на территории Оренбургской области, но и по всей стране здесь >
АиФ-Оренбург: последние новости
В Новотроицке определены получатели грантов конкурса «Перспективные» Выселение в никуда? В Илекском районе не могут расселить 5 аварийных домов Как накормить страну. Россия выходит на первые позиции в сельском хозяйстве
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»195
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию13
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам232
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России30
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение