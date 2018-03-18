В Оренбургской области открылись 1754 избирательных участка

Оренбургская область присоединилась к голосованию на выборах президента России. В регионе в 8.00 без нарушений октрылись все 1754 избирательных участка.

Одним из первых проголосовал на участке в поселке Пригородном Оренбурга губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе супругой. Кстати, чета Берг воспользовалась правом голосовать не по месту жительства, а по месту пребывания, эта возможность стала нововедением этих выборов.

Напомним, что в Оренбургской области работает горячая линия Избирательной комиссии Оренбургской области (3532) 44-75-44.

Узнать номер своего избирательного участка вы можете здесь >.

Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей здесь >

Кроме того, вы можете следить за выборами президента России не только на территории Оренбургской области, но и по всей стране здесь >