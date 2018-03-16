В Волгограде готовятся к масштабному обновлению дорог

Волгограде с началом весеннего потепления подрядчики начали вести подготовительные работы на дорогах, которые обновятся в 2018 году. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, одним из первых объектов, на который уже вышли специалисты, стала улица Николая Отрады. Помимо нее в Тракторозаводском районе будет обновлено дорожное полотно на улицах имени Дундича, Академика Павлова, Батова, Атласова, Шкирятова, Шурухина, Путиловская и других. Запланирован в этом году ремонт и на участке улиц Лазоревой, имени Саши Чекалина в границах Красноармейского района. Обновление этих объектов позволит завершить масштабную реконструкцию Второй продольной магистрали, начатую ранее. Заменят асфальт также на улицах: Таращанцев, Московско, Глазкова, Советской, Калинина, КИМ, Циолковского, Кабардинской, Волгоградской, Довженко, Фадеева, проспекте Металлургов и других.

Общая протяженность всех дорог составит более 58,5 километра. Большую часть работ проведут муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района».