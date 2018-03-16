Скандал: аферу с продажей школы в Саратове расследует прокуратура 

Сделка с муниципальным имуществом вызвала у представителей надзорного органа серьезные подозрения в мошенничестве. Напомним, находящееся на улице Чернышевского, 71 в Саратове здание вечерней школы было передано за бесценок в частные руки.
Так, еще в апреле 2017 года расположенное в самом центре города старинное помещение было сначала передано теперь уже экс-руководителем «Саратовгорэлектротранса» Константином Касьяновым на баланс «СГЭТу», а потом продано за копейки физическому лицу.
Глава Саратова Михаил Исаев, который вплотную занимается инвентаризацией сделок с муниципальной землей и объектами недвижимости в областном центре, потребовал детально разобраться в скандальной ситуации.
К данному вопросу также подключилась прокуратура, организовавшая проведение собственного расследования. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.