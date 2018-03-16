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Жителей омских сёл повезут голосовать на школьных автобусах
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Жителей омских сёл повезут голосовать на школьных автобусах 

АиФ-Омск 17 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.
В Омской области продолжается подготовка к выборам президента РФ. Так, стало известно, что жителей деревень с населением менее 50 человек повезут на избирательные участки на школьных автобусах. Всего в омском регионе насчитывается 203 таких населённых пункта. Жителей малонаселённые деревень повезут голосовать в соседние сёла, где будут работать избирательные участки.
«Это немного неожиданно оказалось для администраций. Это и вопрос бензина, и заработной платы водителям в выходной день. Но что делать?! Таковы требования закона», — приводит слова Алексея Нестеренко портал Om1.ru.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
АиФ-Омск: последние новости
В Омской области отремонтируют шесть домов-интернатов Омичи чаще всего жалуются на организации ЖКХ, банки и на мобильных оператор Омским фельдшерам, которые поедут в деревни, выплатят по 500 тыс. рублей
 Ещё 2 источника 
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