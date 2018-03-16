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Санитарную обработку еще 22 столичных роддомов проведут до конца года
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Санитарную обработку еще 22 столичных роддомов проведут до конца года 

Mos.ru 19 часов назад
Фото: Mos.ru
До конца 2018 года санитарную обработку проведут в 22 роддомах города. Полный список медучреждений и график их закрытия на санитарно-гигиенические работы можно посмотреть на портале открытых данных Москвы. Информация поможет пациенткам выбрать подходящее акушерское отделение.
С начала года профилактические мероприятия прошли в пяти учреждениях. Это родильное отделение № 2 городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева (Костромская улица, дом 3), роддома при городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева (Фортунатовская улица, дом 1), городской клинической больнице имени Е. О. Мухина (Федеративный проспект, дом 17) и городской клинической больнице № 52 (Сосновая улица, дом 11), а также Центр планирования семьи и репродукции, расположенный по адресу: Севастопольский проспект, дом 24а. Сейчас они открыты и принимают рожениц.
Санитарную обработку во всех роддомах Москвы проводят раз в год. Она нужна, чтобы обезопасить молодых мам и новорожденных от возможных инфекций. В основном акушерские стационары закрывают на две недели, а в случае капитального ремонта — на более длительный срок.
Всего в столице действует 27 акушерских стационаров. За последние годы роддома переоснастили современным оборудованием. В них поставили реанимационные системы, инкубаторы, аппараты УЗИ, кувезы. Для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, были созданы дополнительные койки в отделениях патологии и реанимации.
В среднем московские роддома заполнены на 80 процентов — 20 процентов коек находится в резерве. 7 марта 2018 года открылся после капремонта бывший роддом № 27, который входит в состав городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого (бывшая ГКБ № 50). В этом году должно завершиться строительство крупного перинатально-кардиологического корпуса при городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова на северо-западе столицы. Началось возведение перинатального центра на территории родильного дома № 4 (ГКБ имени В. В. Виноградова). Появится роддом и в строящемся современном клиническом комплексе в поселке Коммунарка в ТиНАО.
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