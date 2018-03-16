Вторая волна освоения шагнет за пределы арктического региона

На Ямале завершился региональный социально-информационный проект «Ямал. Вторая волна освоения».

Его участниками стали более 17 тыс. северян. Во всех крупных муниципалитетах организовали выставки-презентации и информационно-развлекательные программы с участием творческих коллективов. Информацию о Ямале представили на стендах, тач-панелях, в информационных роликах и в виде лекций. Для маленьких ямальцев провели шоу роботов, в рамках проекта в разных муниципалитетах устанавливались чум и ледокол «Ямал» в двух вариантах — надувной и в виде макета, работал мобильный цифровой планетарий; проходили мастер-классы и тематические игры.

Москве и Благодаря большому количеству положительных откликов ямальцев о проекте, организаторы рассматривают вопрос о расширении его географии. Планируется, что вторая волна освоения Ямала представят в тех регионах и городах, где имеются крупные ямальские землячества — Тюменской и Курганской областях, Екатеринбурге Санкт-Петербурге , — сообщает пресс-служба главы региона.

Проект «Ямал. Вторая волна освоения» был направлен на знакомство ямальцев с масштабными проектами, реализуемыми в автономном округе, перспективами экономического и научного развития арктического региона.