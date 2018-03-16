В США разработана «нанодревесина» с уникальными изоляционными свойствами

Ученые из университета Мериленда добились полного удаления лингина из состава древесины и получили новый материал, который окрестили «нанодревесиной». Он действительно радикально меняется именно на наноуровне, когда после удаления мягких веществ остается «скелет» из прочных и тонких каналов. Воздух по ним перемещается строго в одном направлении, а попытки передачи тепла в поперечной плоскости почти невозможны. Методика изготовления нанодревесины проста, однако затратна. По сути, древесину превращают в аналог бумаги, для чего сначала кипятят в смеси гидроксида и сульфида натрия. Размягченный лингин и большую часть гемицелюлозы затем удаляют при помощи пероксида водорода. Получается рыхлая масса с большим количеством пустот — если ее спрессовать, выйдет бумага, но американцы решили провести процедуру лиофилизации, сухой заморозки, и получили нанодревесину.

С потерей лингина материал утрачивает значительную часть веса, приобретает ярко-белый цвет и начинает отражать солнечный свет. Структура из микроканалов очень прочна, держит нагрузки на раздавливание в 30 раз больше, чем пенополистирол. Если правильно состыковать панели, то по внутренней система наноканалов теплый воздух можно подать почти в любую точку конструкции, но он не покинет ее, не уйдет в окружающую среду — это новое слово в теплоизоляции.

А еще нанодревесина, будучи в основе природным материалом, гипоаллергенна и отлично биодеградирует, не создавая никаких проблем с утилизацией. Правда, горит тоже очень хорошо, и будет непросто согласовать ее применение с действующими строительными нормами. Плюс под вопросом себестоимость продукции — по опытным образцам трудно судить о затратах на производство потенциальной коммерческой версии материала.