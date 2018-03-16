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Качество пассажирских перевозок предлагают сделать одним из критериев оценки губернаторов
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Качество пассажирских перевозок предлагают сделать одним из критериев оценки губернаторов 

RT на русском 18 часов назад
Общероссийское объединение пассажиров направило в Министерство транспорта России предложение сделать уровень удовлетворённости качеством работы общественного транспорта одним из критериев оценки работы высших должностных лица региона. Соответствующий документ есть в распоряжении RT. По словам общественников, данная мера повысит заинтересованность власти в оперативном решении проблем пассажиров.
В ответ на письмо организации Минтранс сообщил, что направил в правительство предложение по включению уровня удовлетворённости населения качеством пассажирских перевозок в перечень показателей эффективности работы исполнительной власти регионов, которую представляют губернаторы.
«Одновременно Минтрансом России направлено в Правительство Российской Федерации предложение о внесении в Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в части дополнения перечня показателей для оценки эффективности деятельности уровнем удовлетворённости граждан качеством пассажирских перевозок», — говорится в ответе Минтранса общественникам.
Ранее в России предложили запретить местным властям отменять маршруты общественного транспорта без согласования со специальной комиссией или одобрения жителей.
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