Качество пассажирских перевозок предлагают сделать одним из критериев оценки губернаторов

Общероссийское объединение пассажиров направило в Министерство транспорта России предложение сделать уровень удовлетворённости качеством работы общественного транспорта одним из критериев оценки работы высших должностных лица региона. Соответствующий документ есть в распоряжении RT. По словам общественников, данная мера повысит заинтересованность власти в оперативном решении проблем пассажиров.

В ответ на письмо организации Минтранс сообщил, что направил в правительство предложение по включению уровня удовлетворённости населения качеством пассажирских перевозок в перечень показателей эффективности работы исполнительной власти регионов, которую представляют губернаторы.

«Одновременно Минтрансом России направлено в Правительство Российской Федерации предложение о внесении в Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в части дополнения перечня показателей для оценки эффективности деятельности уровнем удовлетворённости граждан качеством пассажирских перевозок», — говорится в ответе Минтранса общественникам.

Ранее в России предложили запретить местным властям отменять маршруты общественного транспорта без согласования со специальной комиссией или одобрения жителей.